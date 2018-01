Instagram e Cloudera são destaques de 2011 - Link - Estadão

Tradicional lista da revista Forbes traz nomes relevantes nas áreas de mídias sociais, mobilidade e tecnologia

SÃO PAULO – A revista americana Forbes publicou sua tradicional lista de personalidades com menos de 30 anos que se destacaram em 2011.

Além de áreas como música, design, finanças, ciência e imóveis, na “30 Under 30″ há também as categorias de tecnologia e mídias sociais e mobilidade.

Na primeira categoria, o destaque é Kevin Systrom, 28, CEO e fundador do Instagram, o aplicativo de foto para iPhone que também funciona como rede social.

Outros nomes que entraram para a lista de mídias sociais e mobilidade foram o criador do Tumblr, David Karp, com 25 anos, e Matt Mullenweg, 27, inventor do WordPress e fundador do Automattic. O mais jovem de longe é Robert Nay, inventor do jogo de celular Bubble Ball, que já foi baixado 9 milhões de vezes. Ele só tem 15 anos.

Mas a presença mais conhecida do ranking é Mark Zuckerberg, com 27 anos, o criador e CEO do Facebook. Na descrição da Forbes, “sua empresa domina as mídias sociais. E sua vida virou um filme ganhador de Oscar”.

Na categoria de tecnologia, o destaque foi dado para um ex-colega de classe de Zuckerberg e um dos primeiros empregados do Facebook. Jeff Hammerbacher, de 29 anos, é hoje o principal cientista da Cloudera, que ajuda empresas a organizar seus bancos de dados.

A lista de tecnologia tem mais um ex-empregado do Facebook. Eric Frenkiel, 26, atualmente vende um banco de dados projetado para a era da computação em nuvem.

Outros nomes importantes são Daniel Ek, 28, inventor do Spotify, Drew Houston, 28, criador do Dropbox, e Jeremy Bloom, que criou um mercado de anúncios online usado por empresas como Microsoft e Yahoo.