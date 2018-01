Instagram estreia perfis de usuários na web - Link - Estadão

Usuários ganharão páginas pessoais com visual inspirado no Facebook

FOTOS: Divulgação

SÃO PAULO – “Vocês pediram Instagram na web, e nós ouvimos.” Foi assim que o Instagram anunciou nesta segunda-feira, 5, em seu blog que os perfis dos usuários da rede social de fotografia serão exibidos também na internet, da mesma forma que em um perfil do Facebook. Com a novidade, o Instagram vai além do seu formato tradicional voltado apenas para os smartphones.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, no Google+, no Tumblr e no Instagram

O Instagram já tinha feito um anúncio parecido em junho deste ano. As possibilidades, no entanto, eram muito limitadas: era possível comentar e “curtir” fotos pelo browser, mas não acompanhar o que seus contatos estavam postando. A prática comum era recorrer a outros sites para usufruir de mais ferramentas do app fora do celular.

A adoção de perfis de usuários para web busca levar um pouco da dinâmica dos dispositivos móveis para o site, antes com poucas ferramentas. “Estamos lançando os perfis na web para lhes dar uma forma simples de compartilhar suas fotos com mais pessoas, além de facilitar a descoberta de novos usuários na web”, disse a empresa no comunicado.

Assim, dentro da próxima semana, todos os usuários da rede, tanto pessoas como empresas, terão uma página de perfil na rede social, que poderá ser acessada com a seguinte URL: instagram.com/[nome do usuário]. Veja um exemplo aqui.

O perfil exibirá a foto do usuário, sua biografia, informações (número de fotos, seguidores e pessoas que segue) e suas fotos mais recentes. Ao clicar em uma delas, o usuário poderá vê-las em tamanho maior e, logado, curtir ou fazer comentários pela própria web.

Se configuradas no modo “público”, as fotos do usuário poderão ser vistas, curtidas e comentadas pela web por qualquer outro usuário logado. Caso a configuração seja “privada”, o usuário também terá um perfil, que, no entanto, só poderá ser visualizado por seus amigos na rede social.

Apesar das mudanças na versão web, o Instagram reitera o foco móvel da plataforma e afirma que não será possível subir e editar imagens pelo navegador, mas apenas curti-las ou comentá-las. Segundo a empresa, o objetivo das novas páginas com perfis é facilitar o compartilhamento de fotos e conhecer novos usuários da plataforma.

Capa dinâmica. A nova interface de perfil também tem um mosaico de fotos do usuário no formato de “capa”, muito similar ao visual adotado pelo Facebook quando mudou sua forma de visualização da timeline, ou linha do tempo. Em entrevista ao site americano All Things D, Kevin Systrom, CEO do Instagram, disse: “O Facebook tomou a dianteira no que significa ter um perfil online e em como comunicar da maneira mais eficaz uma visão geral da identidade digital de alguém”.

No entanto, ele aponta o que considera ser uma vantagem de seu banner em relação ao do Facebook: “Neste caso, queríamos que as pessoas tivessem um ‘outdoor’ dinâmico que representasse a captura de suas fotos recentes de suas fotos recentes, em vez de uma única imagem”, disse ele.

O Instagram foi comprado pelo Facebook em abril, pelo valor de US$ 1 bilhão. O negócio foi fechado em setembro, juntamente com o anúncio de que o aplicativo tinha alcançado 100 milhões de usuários, com mais de cinco bilhões de fotos compartilhadas.