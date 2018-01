Instagram já vale US$ 500 milhões - Link - Estadão

Aplicativo de compartilhamento de fotos multiplicou seu valor ao chegar ao Android

SÃO PAULO – Depois de dois anos funcionando exclusivamente no iPhone, o Instagram chegou para o Android. E, com isso, viu seu valor de mercado se mutiplicar por dez. A startup, criada pelo brasileiro Michel Krieger e o sócio Kevin Systrom em São Francisco, era avaliada em US$ 50 milhões. Agora o valor do site é estimado em US$ 500 milhões.

Nas primeiras 24 horas de Android, o Instagram registrou duas mil ativações por minuto.

Quando conseguiu seu último investimento, em fevereiro de 2011, a empresa tinha 1,5 milhões de usuários. Hoje são 30 milhões. Na época, o Instagram levantou US$ 7 milhões.

“Não esperávamos que as pessoas embarcassem nessa velocidade na proposta, é muito raro isso acontecer”, disse Krieger ao Link no início de 2011.

O Instagram tem apenas 13 funcionários e acabou de se mudar para um escritório próprio em São Francisco. Krieger disse à revista Veja (na qual ele ilustra a capa da edição do dia 11/4) que planeja aumentar para equipe para 100 pessoas até o fim do ano.