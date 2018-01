Instagram muda linha do tempo para priorizar 'favoritos' do usuário - Link - Estadão

NYT Aplicativo agora permite que usuário organize itens salvos em "coleções".

O Instagram começou a adotar nesta segunda-feira, 6, novos critérios para ordenar a exibição de fotos e vídeos. A partir da alteração, a rede de compartilhamento de fotos passará a exibir, em primeiro lugar, as postagens mais apreciadas, que poderiam interessar ao usuário. Até então, os conteúdos publicados eram exibidos em ordem cronológica.

Trata-se da maior mudança já feita pelo aplicativo lançado em 2010, que agora vai ordenar a linha do tempo de uma forma semelhante como acontece no Facebook. Anunciada em março, a novidade desagradou muitas pessoas, ainda assim, o aplicativo insiste que a mudança irá auxiliar os usuários a não perderem os conteúdos mais relevantes.

De acordo com o Instagram, em média, as pessoas deixam de ver 70% das postagens exibidas em seus feeds. Em comunicado, a empresa informou que a mudança foi necessária devido ao aumento de número de usuários mensais, que passou a marca dos 400 milhões. "Fica mais difícil se manter atualizado à medida que aumentam os vídeos e fotos postados no Instagram."

Os algoritmos da rede social vão levar em conta a probabilidade de o usuário se interessar pelo conteúdo, seu relacionamento com a pessoa que está compartilhando e o horário que a publicação ocorreu. Para isso, o aplicativo vai utilizar a tecnologia de aprendizado de máquina, que identifica as preferências do usuário com base em seu comportamento para sugerir conteúdos cada vez mais personalizados.

"Com essa nova ordenação, o usuário não perderá o vídeo da sua banda favorita depois de um show, ainda que ele tenha sido feito em um lugar do mundo com horário diferente. E, não importa quantas contas ele siga, sempre verá os últimos posts de seus melhores amigos", disse a empresa.

O Instagram foi adquirido pelo Facebook em abril de 2012 por US$ 1 bilhão. Porém, ao contrário do que acontece na rede social de Zuckerberg, que exibe uma parte das publicações compartilhadas, o Instagram promete que todas a fotos e vídeos serão exibidos em sua linha do tempo. A única diferença é que eles serão exibidos em uma ordem influenciada pelo algoritmo, e não mais cronológica.

As novidades estão chegando nos próximos meses nos EUA, Austrália e Nova Zelândia, e até o final do ano no mundo inteiro.