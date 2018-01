Instagram pode ter novo app para rivalizar com Snapchat - Link - Estadão

SÃO PAULO – Usuários do Instagram no Android nos Estados Unidos receberam esta semana um aviso convidando para o teste do que aparentava ser um novo aplicativo.

O convite era intitulado “Introducing Bolt” (“Apresentado Bolt”) e trazia o subtítulo “mensagens de fotos com um toque”, dando a entender que poderia ser um concorrente de aplicativos de mensagem como o Snapchat.

Ao lado, o botão de preço do aplicativo indicava “Grátis”. A mensagem aparecia logo abaixo do logo do Instagram, na parte superior da tela.

Ao clicar para saber mais, o usuário ia para uma página inválida na loja Play Store, do Google. Procurado por sites estrangeiros para comentar, o Instagram não quis dar declarações.

O The Verge especulou que a aparição do convite, que durou por apenas 15 minutos, pode ser um teste oculto do Facebook (proprietário do Instagram) para uma nova função ou ferramenta que, por descuido, acabou aparecendo para o usuário.