Instagram recebe US$ 7 mi de investimento - Link - Estadão

O aplicativo Instagram, usado para adicionar filtros e compartilhar fotos através do iPhone, já conseguiu juntar 1,7 milhão de usuários nos seus quatro meses de existência e, nesta quarta-feira, 2, recebeu um investimento do tamanho do seu crescimento acelerado.

De acordo com o fundador Kevin Systom, a empresa receberá US$ 7 milhões para bancar a sua expansão, um financiamento liderado pela Benchmark Capital e com o apoio de Jack Dorsey, do Twitter. Vários indicativos mostram que a companhia pode se tornar uma espécie de rede social de fotografias. Na semana passada, o aplicativo ganhou uma busca por hashtags para organizar as cerca de 290 mil novos fotos que entram, por dia, nos seus servidores.

A equipe da empresa conta atualmente com apenas quatro empregados. Por isso, o investimento será usado, diz Systom, para contratar mais gente e para desenvolver um app do Instagram também para Android.