Instagram tem seu dia mais movimentado - Link - Estadão

10 milhões de fotos foram compartilhadas durante o Dia de Ação de Graças; ritmo chegou a 200 fotos por segundo

SÃO PAULO – Na quinta-feira, 22, Dia de Ação de Graças nos Estados Unidos, o Instagram teve o dia mais movimentado de sua história. Foram mais de 10 milhões de fotos compartilhadas mencionando na legenda as palavras chaves do feriado, divulgou o blog da empresa.

Em alguns momentos do dia o ritmo de postagens dentro da temática do feriado chegou a mais de 200 fotos por segundo. O total de fotos compartilhadas durante o Dia de Ação de Graças foi o dobro do dia anterior.

O antigo recorde pertencia ao furacão Sandy, que teve 1,3 milhão de fotos compartilhas usando as hashtags relativas a ele.

Foto: REPRODUÇÃO

Em seu blog oficial, a empresa comemorou: “Nós estamos empolgados em ver que as pessoas usam Instagram para compartilhar seu feriado”. A expectativa é que o recorde seja superado durante o Natal e o Ano Novo.