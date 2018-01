Instagram terá versão para Android - Link - Estadão

Aplicativo de compartilhamento de fotos muito popular em iPhones lança sua versão para o sistema operacional do Google

Por Nayara Fraga

SÃO PAULO – O Instagram, rede social e aplicativo para compartilhamento de fotos, deixará de ser exclusividade dos aparelhos da Apple. O presidente da empresa, Kevin Systrom, disse na conferência LeWeb, em Paris, estar a caminho uma versão do aplicativo para os aparelhos baseados em Android, sistema operacional do Google presente em celulares da Motorola, Samsung, Sony Ericsson e outras fabricantes, informa o Cnet.

Systrom falou aos participantes do evento, segundo o site, que há duas pessoas trabalhando no desenvolvimento do aplicativo para Android no momento. Sua expectativa é de que a quantidade de usuários quase dobre. Hoje, eles estão entre 14 milhões e 15 milhões.

Brasileiro. Lançado em outubro do ano passado, o Instagram foi desenvolvido por Kevin Systrom e pelo brasileiro Mike Krieger em um escritório em São Francisco, Califórnia. A ideia era simples: reunir filtros para tratamento de imagem e permitir o compartilhamento das fotos em rede social.

Mas a simplicidade virou febre repentina. Em cinco meses, o aplicativo já tinha 2 milhões de usuários e investidores já se admiravam com tamanho sucesso. Em fevereiro, o fundo Benchmark Capital aportou US$ 7 milhões na empresa, segundo matéria do Estado publicada em março.

Mike e Kevin viraram noites no escritório para criar o Instagram — o nome é uma combinação de “Instant” e “Telegram”. Os amigos contavam com 2,5 mil downloads no primeiro dia, mas tiveram 20 mil. (Leia a história de Mike Krieger em “Aplicativo criado por brasileiro vira febre no iPhone”.)

A marca de quase 15 milhões de usuários e a criação de uma versão para Android são valiosas para o Instagram, que procurar obter receita agora por meio de publicidade. “Obviamente, nós não começamos um negócio para não ganhar dinheiro”, disse Systrom no LeWeb, segundo o Cnet. Não há data definida para o lançamento do aplicativo na Android Market, loja de aplicativos dos aparelhos Android.