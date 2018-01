Instagram traz novas ferramentas em atualização - Link - Estadão

Agora é possível ajustar intensidade de cada filtro, e fazer ajustes típicos como Brilho e Contraste. FOTO: Reprodução/Instagram Agora é possível ajustar intensidade de cada filtro, e fazer ajustes típicos como Brilho e Contraste. FOTO: Reprodução/Instagram

SÃO PAULO – Não é novidade para ninguém que o Instagram faz qualquer um se sentir um grande fotógrafo, mas às vezes algumas das fotos precisam de ajustes melhores, não é mesmo? Pois bem: nessa terça-feira, 28, o Instagram introduziu novas ferramentas em suas versões para iOS e Android, que podem melhorar ainda mais a maneira como voc~e vê o mundo.

A partir de agora, é possível ajustar a intensidade dos filtros pré-programados no aplicativo (você pode ter um Amaro 75% ou um X-Pro II com apenas 35% da capacidade agora), além de ajustes como Brilho, Contraste, Temperatura, Saturação, Vinheta, Sombras (para ajustar o foco nas áreas escuras da foto) e muito mais, disponíveis em qualquer Photoshop da vida.

Além disso, os ajustes de corte, rotação, bordas e borras foram melhorados, bem como o upload de vídeos na versão iOS do aplicativo. “Você tira uma foto para capturar um momento, mas frequentemente o que você vê na foto não é o que você se lembra. Esses novos ajustes ajudam você a recriar a beleza daquele momento do jeito que você se lembra dele”, diz o texto que divulga as novidades, no blog oficial do Instagram.

As novas versões dos aplicativos já estão disponíveis na App Store e na Google Play.