Instagram vai expandir anúncios além dos EUA - Link - Estadão

SÃO FRANCISCO – O Instagram, serviço móvel de compartilhamento de fotos do Facebook, está expandindo o negócio de publicidade além dos Estados Unidos e começará a mostrar anúncios para usuários na Grã-Bretanha, Canadá e Austrália, disse a empresa nesta segunda-feira, 9.

Os anúncios começarão a aparecer em versões do serviço nos três países ainda em 2014, disse o Instagram em seu blog oficial.

Um porta-voz do Facebook disse que o Instagram irá inicialmente trabalhar em estreita colaboração com anunciantes em cada país. O Facebook iniciou anúncios no Instagram nos EUA em novembro.

Os anúncios no Instagram, que tem mais de 200 milhões de usuários, são considerados uma importante nova fonte de crescimento de receita para o Facebook, que adquiriu o serviço móvel popular por US$ 1 bilhão de dólares em 2012.

Ainda assim, o Facebook tem buscado reduzir as expectativas dos investidores sobre um aumento de receita imediata. Em abril, a vice-presidente de Operações do Facebook, Sheryl Sandberg, disse que a empresa gastaria o tempo que fosse necessário lançando anúncios no Instagram de maneira apropriada.

