Instagram permitirá que usuários tenham acesso a quanto tempo eles passam na rede social.

A rede social Instagram planeja criar uma ferramenta que mostra quanto tempo o usuário gasta no aplicativo, indo na direção de outras empresas, como o Google, que estão anunciando ações focadas no bem estar dos usuários e com o uso saudável da tecnologia. A empresa também apresentou nesta quinta-feira, 17, mais uma novidade: um recurso da rede social que permitirá aos usuários compartilhem postagens do Stories.

O usuários terão acesso a quantas horas e minutos eles passam na rede social. Não se sabe ainda em que modelo será a contagem, se será um tempo total, ou um tempo relacionado a um período de um dia ou um mês. Com a ferramenta, os usuários podem medir os seus excessos e estipular seus limites.

Quem descobriu o recurso de monitoramento de tempo, chamado de “Usage Insights”, foi a pesquisadora de ciência da computação Jane Menchun Wong. Depois de ser divulgado pelo site TechCrunch, o Instagram confirmou a informação.

Uma outra mudança na rede social será a nova interligação dos stories com os posts tradicionais. Agora, será possível compartilhar no imagens instantâneas de seu próprio perfil ou dos perfis que você segue. O recurso facilita a vida dos usuários, que antes precisavam capturar a tela de um post e depois postar a imagem obtida no Stories. Todos os posts que forem compartilhados no dispositivos virão acompanhados do nome do usuário que postou a imagem e de um link do post original.

O lançamento da ferramenta está programado para esta quinta no Android e deve ser lançado no iOS nas próximas semanas.