Instagram volta atrás e quer ouvir usuários - Link - Estadão

Depois de irritar usuários com alterações na política de privacidade, empresa diz que regras foram mal interpretadas

Mariana Congo, do Radar Tecnológico

SÃO PAULO – Depois de irritar seus usuários com o anúncio de alterações na política de privacidade e nos termos de uso, o cofundador do Instagram, Kevin Systrom, publicou no blog da rede social um comunicado em que diz que as novidades foram mal interpretadas e que a rede está ouvindo as sugestões e reclamações recebidas.

A principal polêmica foi sobre a mudança que permitiria a venda das fotos dos usuários sem qualquer consulta ou pagamento ao autor.

No comunicado, Systrom diz claramente que as fotos postadas no Instagram não serão vendidas sem consentimento dos usuários e não serão usadas em anúncios. “Foi nosso erro a linguagem estar confusa”, afirma.

O cofundador lamentou a confusão e disse que documentos legais podem ser facilmente mal interpretados.

Anunciantes

O comunicado reforça que o Instagram nasceu para ser um negócio e, logo, precisa ser rentável. A empresa – que foi comprada pelo Facebook neste ano – está estudando formas inovadoras de incluir anúncios em sua plataforma, sem atrapalhar a experiência dos usuários.

Privacidade

O Instagram reforçou, no texto publicado, que os usuários continuarão a ter o direito de propriedade sobre suas fotos. Além disso, a escolha entre ter um perfil público ou privado permanece.

Janeiro

As novas regras do Instagram passariam a valer em 16 de janeiro de 2013, mas o comunicado postado na noite de ontem diz aos usuários que aguardem novidades sobre o assunto, sem detalhar se a data será mantida. A política de privacidade e os termos de uso do Instagram serão alterados para evitar confusão. O anúncio será em breve.