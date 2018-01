Instale o Windows 7 (ou qualquer outro Windows) usando um pendrive - Link - Estadão

Você vai precisar de um notebook ou desktop equipado com drive óptico, um pendrive de 4GB sem nenhum arquivo gravado e do disco do Windows 7.

ATENÇÃO

O procedimento a seguir deve ser cuidadosamente repetido, com atenção. Se no passo final o usuário digitar algo errado, o disco rígido principal do PC poderá ser apagado.

1 – Com o pendrive inserido no PC, abra o prompt de comando (Iniciar >> Todos os Programas >> Acessórios >> Prompt de Comando). Você vai entrar em uma tela no modo texto.

2 – Digite os comandos abaixo, sempre pressionando Enter após cada um:

Diskpart (Uma nova janela será aberta, espere até o cursor aparecer)

Em seguida, digite List Disk

Veja que o disco 0 será o seu HD principal. Identifique o pendrive pela capacidade. Se ficar na dúvida, reitre o pendrive, repita o comando e veja quais discos aparecem. Em seguida, coloque o pendrive no PC novamente e repita o comando. Dessa forma, você terá 100% de certeza de que o próximo passo não apagará o seu disco rígido.

Digite Select Disk X (substitua o X pelo número referente ao seu pendrive. Normalmente, o número é 1 ou 2)

Em seguida, digite Clean e tecle enter

Escreva o comando Create partition primary

Digite Active

Em seguida, escreva Format fs=fat32 quick

Digite Assign e finalmente Exit

Aí, basta copiar todos os arquivos contidos no DVD para o pendrive formatado. Esse procedimento também pode ser usado para criar um pendrive de instalação do Windows XP. Em sua última versão, com o Service Pack 3, o XP necessita de um pendrive de 2GB.

O pendrive criado deve ser inserido na máquina em que você quiser instalar o Windows. Lembre-se que a máquina precisa ter a inicialização por dispositivo USB habilitada na BIOS do sistema. Consulte o manual de sua placa-mãe ou PC para realizar esse procedimento, que varia de fabricante para fabricante.