Integrada à Netflix; pulseira Fitbit pausa filme se usuário cair no sono - Link - Estadão

SÃO PAULO – Quantas vezes você já dormiu no meio de um filme e perdeu muito tempo tentando achar a parte exata na qual parou de assistir? Pois bem, a solução pode estar a caminho, graças a uma iniciativa do serviço de streaming Netflix.

A receita é simples. Um engenheiro resolveu testar a integração entre o serviço de streaming e uma pulseira inteligente Fitbit, que é capaz de determinar se uma pessoa está dormindo por meio do rastreamento de atividades corporais como batimentos cardíacos e respiração.

No momento em que o usuário cair no sono, a pulseira informa à Netflix que ele adormeceu, pausando o que estiver sendo exibido na tela – a transmissão pode ser retomada logo depois da ‘soneca’ do espectador, ou na hora que ele quiser.

A inovação foi divulgada recentemente pela empresa, mas não tem data prevista para chegar à plataforma de streaming – e pode nem virar realidade. A ideia surgiu em um hackathon interno da Netflix – hackathon é o nome que se dá a uma maratona voltada ao desenvolvimento de novas funções e aplicações . Entre as outras inovações, se destacaram um gerador de playlists de vídeos e uma função que melhora a digitação para buscas em controles de videogames.