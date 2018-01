Integrantes do LulzSec são presos pelo FBI - Link - Estadão

Membro do grupo hacker preso ano passado teria ajudado a polícia americana na captura

A FBI se orgulhou de ter prendido o que eles chamaram de ‘cabeça’ do grupo. FOTO: Reprodução/Fox News

SÃO PAULO – Três integrantes importantes do grupo hacker LulzSec, ligado ao Anonymous, foram presos pelo FBI nesta terça-feira, 6, segundo informou a FoxNews.

A emissora citou um oficial do FBI que teria dito: “Isso é devastador para a organização. Estamos cortando a cabeça do LulzSec”.

Segundo a Fox, outros dois membros serão formalmente acusados hoje por conspiração.

O FBI teria chegado a esses membros através de informações conseguidas com um líder do LulzSec preso ano passado. Segundo a Fox, ele é conhecido na rede como “Sabu”, tem 28 anos e teria passado a colaborar com a polícia americana.

Os cinco integrantes enquadrados incluiríam dois britânicos, um irlandês e um americano.

Entre as ações recentes do LulzSec está a divulgação de uma gravação telefônica entre agentes do FBI e detetives ingleses.

Outras acusações pelas quais os presos devem ser indiciados são invasões dos sites da Sony, CIA e Senado americano.

