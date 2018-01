Intel anuncia centro de pesquisa no RJ focado em supercomputadores - Link - Estadão

FOTO: Connie Zhou/Google FOTO: Connie Zhou/Google

RIO DE JANEIRO – A empresa americana Intel anunciou nesta quarta-feira a abertura de um centro no Rio de Janeiro dedicado especialmente às pesquisas de computadores de alta performance (HPC, em inglês), big data e Internet das Coisas (IOT).

Assim afirmou a empresa em uma nota de imprensa publicada nesta quarta-feira na qual acrescenta que a finalidade é beneficiar as diferentes áreas como a exploração petrolífera e as estratégias de comunicação e informação utilizadas nas denominadas Smart Cities (cidades inteligentes).

O centro também promoverá a interação com start-ups e diferentes centros de pesquisa, companhias e universidades, e conta com o apoio do governo do estado do Rio de Janeiro, assim como com o Executivo municipal da cidade.

A instalação do centro tecnológico foi anunciada precisamente em cerimônia na sede da Prefeitura do Rio de Janeiro que teve a participação do prefeito da cidade, Eduardo Paes, e do governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão.

Segundo acrescenta a nota, o Rio de Janeiro foi eleito sede do novo centro tecnológico da multinacional por conta da forte presença de empresas de petróleo e gás que fazem uso constante de tecnologias HPC.

Além do centro de pesquisa, a Intel anunciou que estabelecerá junto com a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e o Instituto Alberto Luiz Coimbra um programa que terá como objetivo dotar com bolsas de estudos cientistas focados no desenvolvimento de software de programação que utilizam HPC.

/EFE