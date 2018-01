Intel de olho nos celulares - Link - Estadão

Durante o Intel Developer Forum, que acontece esta semana nos EUA, a Intel deu a entender que quer levar o Moblin, um sistema operacional baseado em Linux, também para os celulares. A nova versão, 2.1, é compatível com telefones que usam o seu processador Atom, usado em dispositivos móveis.

Inicialmente pensado para netbooks, o Moblin é um sistema que roda dentro do computador e é uma maneira mais rápida de acessar os recursos do computador do que esperar o Windows carregar.

Ainda não há nenhuma previsão de que algum fabricante de celular lançará um modelo de telefone com o Moblin. Mas, com isso, a Intel se junta a concorrentes fortes como o Google e a Microsoft, que querem uma fatia do mercado de celulares.