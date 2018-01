Intel encontra falha em chip - Link - Estadão

A Intel encontrou um defeito em um de seus microprocessadores, atingindo sua marca em momento em que a demanda por chips em computadores pessoais está sendo ameaçada.

Segundo a empresa, um problema de design em um chip secundário nos processadores Sandy Bridge (Intel 6 Series), chamado Cougar Point, afetava com o tempo o desempenho de disco rígidos e drives de DVD que utilizam portas SATA.

Somente os processadores enviados às lojas e fabricantes de PCs a partir do dia 9 de janeiro foram afetados pelo defeito. A Intel diz estar trabalhando com as empresas parceiras para substituir os processadores com defeito a partir do fim de fevereiro, processo que só deve terminar em abril.

Apesar da empresa afirmar nesta segunda-feira, 31, que está corrigindo o problema, a Intel interrompeu o fornecimento do chip, voltado a PCs com a mais recente tecnologia da companhia, Sandy Bridge.

Como resultado, a Intel cortou sua previsão de receita do primeiro trimestre em US$ 300 milhões, estimando em US$ 700 milhões o custo para reparar e substituir o chip.

As ações da Intel recuavam 1,26% após o anúncio. A companhia afirmou que não espera que o problema, que atingiu o chip chamado de Cougar Point, tenha um efeito significativo na receita do ano todo. No fim de fevereiro, ela deve entregar a consumidores uma versão atualizada do chip.

A falha afetou algumas das unidades dos chipsets vendidos no último trimestre e por isso a Intel planeja assumir um encargo que vai reduzir sua margem bruta em cerca de 4 pontos percentuais nesse período.

A companhia também terá custos adicionais no primeiro trimestre de 2011, que vão diminuir sua margem bruta em 2 pontos percentuais.

“É um ponto negativo pequeno e não é uma questão tão importante quanto parece”, disse Brendan Furlong, analista do Miller Tabak. “É obviamente um constrangimento, mas não um grande problema para a companhia.”

Analistas afirmaram que o impacto financeiro será insignificante, mas crêem que o problema irá manchar a reputação da Intel, pelo menos temporariamente.

O problema com o chip, assim como as duas aquisições em andamento — incluindo a compra da McAfee, que deve ser concluída este trimestre — obrigaram a Intel a revisar suas previsões.

Com a ajuda das aquisições, a empresa agora espera ter uma receita de US$ 11,7 bilhões no primeiro trimestre, com margem de erro de US$ 400 milhões para cima ou para baixo, em vez de US$ 11,5 bilhões, com a mesma margem de erro.

