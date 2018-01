Intel faz acordo com a Petrobras - Link - Estadão

A Petrobras, sua subsidiária Petrobras Distribuidora (BR) e a Intel Semicondutores do Brasil assinaram memorando de entendimentos para futura cooperação tecnológica, informou nesta segunda-feira, 30, a estatal, por meio de nota. objetivo deste acordo, segundo a Petrobras, é identificar oportunidades de cooperação entre as empresas no desenvolvimento de soluções tecnológicas para a indústria de petróleo, gás e energia.

O acordo foi assinado no Centro de Pesquisas e Desenvolvimento da Petrobras (Cenpes), no Rio de Janeiro. Por parte da Petrobras, o memorando foi assinado pelo presidente da Petrobras Distribuidora, José Lima Neto, e pelos gerentes executivos da Petrobras Carlos Tadeu Fraga (Cenpes) e José Carlos da Fonseca (Tecnologia da Informação e Telecomunicações). Pela Intel, o acordo foi assinado pelo presidente e diretor geral da Intel do Brasil, Fernando Martins, e pelo CEO da Intel Corporation, Paul Otellini.

De acordo com a Petrobras, destacam-se no memorando três possíveis frentes de trabalho: o desenvolvimento de soluções de computação de alta performance (high performance computing — HPC), voltados para o processamento

sísmico; a definição de linhas de pesquisa envolvendo semicondutores e plataformas de computação e comunicação aplicadas à exploração e produção de petróleo e gás; e o projeto Posto do Futuro, que visa a disponibilizar aos clientes de postos Petrobras serviços baseados em tecnologia da informação e comunicação.

O documento é válido por 12 meses, período no qual Petrobras, BR e Intel realizarão discussões técnicas, identificarão oportunidades e poderão estabelecer projetos com atuação conjunta, diz a nota.

