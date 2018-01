Intel faz parceria para mercado de smart TV - Link - Estadão

A Intel e a taiwanesa Chunghwa Telecom estão discutindo uma cooperação no novo mercado de “smart TV”, publicou nesta quarta-feira, 20, um jornal de Taiwan.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

O presidente-executivo da Intel, Paul Otellini, vai visitar Taiwan e se reunir com executivos da maior operadora de telecomunicações da ilha em 28 de outubro, e as duas empresas podem assinar um memorando de entendimento depois do encontro, publicou o Commercial Times, sem citar fontes.

A Chunghwa Telecom pode se tornar o primeiro parceiro de telecomunicações da Intel no mercado de televisores inteligentes, uma nova categoria de aparelho eletrônico que permite aos usuários ter uma experiência de TV interativa, publicou o jornal.

Representantes das duas companhias não estavam disponíveis para comentar o assunto.

No mês passado, a Intel revelou microprocessadores para equipar TVs inteligentes e automóveis com conexão à Web.

/ Baker Li (REUTERS)