Intel lança chip para tablets - Link - Estadão

A Intel lançou um novo chip para tablets, à medida que a mais poderosa empresa de semicondutores pretende se tornar também um importante fabricante de microprocessadores para aparelhos móveis. Os chips da Intel estão em 80% dos laptops e desktops, mas a empresa tem tido menos sucesso em levar os microprocessadores para aparelhos menores como tablets e smartphones.

O tablet híbrido EeePad Slider, da Acer, é um dos que usarão o novo chip Atom. FOTO: DIVULGAÇÃO

Conhecida por levar a velocidade de processamento ao limite máximo, a Intel agora enfrenta o desafio de criar processadores com maior eficiência energética conforme os aparelhos e suas baterias ficam menores, empurrando os limites da engenharia para outro caminho. E com mais consumidores preferindo comprar tablets em vez de melhorar seus computadores, a Intel procura diversificar suas fontes de renda com o novo processador Atom Z670.

Os chips da Intel têm sido encarados como sugadores de energia para aparelhos móveis, uma crítica que a Intel espera reverter com seus novos chips. A empresa está tentando alcançar seu espaço em um mercado de aparelhos móveis dominado por processadores com baixo consumo de energia de fabricantes como Qualcomm, Texas Instruments, e Apple (que produz seus próprios chips para o iPad).

A Intel também enfrenta o desafio de adaptar os chips a uma estrutura diferente, da empresa chamada ARM, em vez da estrutura x86 que a Intel utiliza. A fabricantes disse nesta segunda-feira, 11, que mais de 35 tablets e computadores “híbridos” vão usar seu novo chip, que faz parte da família de microprocessadores Atom.

Já em relação aos smartphones, a Intel disse que pretende lançar um processador para este mercado mais tarde neste ano, sem dar detalhes de especificações.

A Intel tem um histórico de entrar, e depois se retrair, do mercado de aparelhos sem fio e o sucesso do novo chip da empresa ainda é uma conclusão antecipada.

A fabricante vendeu sua unidade de chips para aparelhos móveis em 2006, e no ano passado comprou a divisão de chips para aparelhos sem fio da alemã Infineon por US$ 1,4 bilhão.

Com o acordo, a Intel comprou sua volta a este mercado cada vez maior, mas começando por uma empresa pequena. A divisão da Infineon tem apenas 5% do mercado de processadores e outros chips de celulares, de acordo com a consultoria Gartner, embora tenha tido sucesso com aparelhos famosos, como o iPhone da Apple.

Analistas estão divididos sobre as perspectivas da Intel. Alguns dizem que a empresa demorou muito para tomar uma iniciativa a ponto de atingir uma posição boa neste mercado. Outros lembram que a empresa, que teve um lucro líquido de US$ 11,7 bilhões no ano passado e uma receita de US$ 43,6 bilhões, tem muito dinheiro para investir e fazer de sua unidade de mobilidade uma concorrente de peso.

/ Jordan Robertson (ASSOCIATED PRESS)

