Intel muda a denominação dos processadores - Link - Estadão

A Intel decidiu facilitar a vida de quem compra e vai remodelar suas marcas em 2010.

O Core i7 é voltado para os entusiastas, gente que precisa de velocidade extrema. O Core i3 é o mais modesto, voltado para iniciantes. O Core i5 fica no meio do caminho, com poder intermediário.

Nos notebooks, a estrutura das marcas continua a mesma em 2010, mas muda no futuro.

A Intel também adotou, já há algum tempo, um sistema de classificação de estrelas que qualifica computadores com seus processadores. A Dell já usa esse sistema.

A ideia é facilitar o processo de escolha para consumidores comuns. É como no caso dos hotéis. Um 5 estrelas tem a diária cara, mas oferece o melhor. Se um 3 estrelas honesto cabe no seu orçamento, vale viajar se hospedando assim.

O raciocínio é bom, mas como o sistema de classificação é bastante subjetivo, pode ser que alguns consumidores fiquem mais confusos ainda.

Segundo o diretor de marketing da Intel Brasil, Elber Mazzaro, a simplificação será gradual. O selo Centrino, que hoje denomina plataformas que utilizam tecnologia móvel Intel de processadores integrada com tecnologia de rede sem fio, será o denominador primordial dos futuros chips de rede sem fio, inclusive de WiMax.

Parece complicado? Só o tempo dirá como os consumidores entenderão essas marcas. Mas todo movimento que visa aumentar o entendimento dos usuários é bem-vindo.