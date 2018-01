Intel prevê receitas decepcionantes, ações caem - Link - Estadão

FOTO: Reuters FOTO: Reuters

SÃO PAULO – A fabricante de processadores Intel Corp prevê receitas do atual trimestre e margem bruta decepcionantes, o que fez suas ações caírem cerca de 2% no after market.

As receitas de seu negócio de computadores pessoais caiu cerca de 3%, para 8,9 bilhões de dólares no quarto trimestre na comparação com o anterior, levantando dúvidas sobre a recuperação do negócio de computadores pessoais.

Os embarques globais de computadores pessoais caíram 2,4% no quarto trimestre de 2014, de acordo com a empresa de pesquisas IDC, enquanto o mercado desacelerou na comparação com o terceiro trimestre.

A empresa prevê receitas de us$ 13,76 bilhões no primeiro trimestre, com margem de us$ 500 milhões para mais ou para menos, e margem bruta de cerca de 60%, muito abaixo dos 65,4% registrados no quarto trimestre.

A média dos analistas esperava receitas de US$ 13,77 bilhões, de acordo com a Thomson Reuters I/B/E/S.

Apesar de superar a meta de ver seus chips sendo usados por 40 milhões de tablets este ano, os altos subsídios que a Intel ofereceu pesaram sobre a perda operacional em seu negócio móvel.

O lucro líquido subiu para US$ 3,66 bilhões, ou US$ 0,74 por ação, para o trimestre encerrado em 27 de dezembro, de US$ 2,6 bilhões, ou US$ 0,51 por ação, um ano antes.

As receitas subiram para US$ 14,7 bilhões, de US$ 13,8 bilhões.

A média dos analistas esperava lucro de US$ 0,66 por ação e receitas de US$ 14,71 bilhões, de acordo com Thomson Reuters I/B/E/S.

As ações da empresa com sede em Santa Clara, na Califórnia, fecharam em US$ 36,35 na Nasdaq nesta quinta-feira.

/ REUTERS