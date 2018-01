Intel projeta vendas fracas de computadores - Link - Estadão

Ultrabooks, grande aposta da empresa, devem ficar bem abaixo da meta esperada, de 40% do mercado de computadores

SÃO FRANCISCO – A maior fabricante mundial de chips, Intel, projetou receitas fracas para o atual trimestre, reforçando temores de que a crise na economia mundial e a falta de interesse de consumidores estejam prejudicando as vendas de computadores.

Economias instáveis na Europa e nos Estados Unidos e a crescente preferência de consumidores por tablets iPad, da Apple, têm exercido seu peso sobre o mercado de PCs.

A empresa também reduziu sua projeção de crescimento de receita em 2012 para entre 3 e 5%, abaixo da estimativa anterior de “quase 10%”.

A Intel fornece processadores para 80% dos PCs do mundo, mas ainda não realizou progresso significativo no setor de rápido crescimento de tablets e smartphones, produtos que fazem uso de chips baseados em tecnologia da britânica ARM Holdings.

“O crescimento sazonal que a Intel está prevendo é menor que o normal. Ela está claramente levando em conta as condições macroeconômicas mundiais”, disse o analista Doug Freedman, do RBC. “A demanda sazonal normal por PCs geraria crescimento no terceiro trimestre de pelo menos 9 a 10%, e a previsão da Intel está confortavelmente abaixo disso”.

A Intel teve no segundo trimestre receita de US$ 13,5 bilhões e lucro líquido de US$ 2,8 bilhões, ou US$ 0,54 por ação, num momento em que a indústria de computadores pessoais encara uma economia global em dificuldades e consumidores buscando cada vez mais tablets.

A maior fabricante mundial de chips estima receita no terceiro trimestre de US$ 14,3 bilhões, com variação de 500 milhões de dólares para mais ou menos.

Analistas esperavam receita de US$ 13,56 bilhões para o segundo trimestre e de US$ 14,6 bilhões para o trimestre atual, de acordo com a Thomson Reuters I/B/E/S.

Enquanto isso, os ultrabooks, grande aposta da empresa, ainda não decolaram conforme esperado. Segundo dados doa consultoria Gartner, a meta da empresa de conseguir 40% do mercado de PCs com os laptopos leves e finos está longe de ser atingida.

A consultoria diz que as vendas de PCs no segundo trimestre de 2012 caíram 0,1% comparadas com o mesmo período ano passado. As empresas HP e Dell registraram as maiores quedas, respectivamente, 12,1% e 11,5%.

