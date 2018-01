Intel quer chips para smartphones em 2012 - Link - Estadão

Smartphones usando processadores da Intel para dispositivos móveis serão lançados no início do ano que vem, afirmou nesta terça-feira, 17, o presidente-executivo da companhia, Paul Otellini. Ele acrescentou ainda que a maior fabricante de chips do mundo também está trabalhando no mercado de processadores para tablets.

Até o momento, a Intel não conseguiu colocar seus chips em smartphones e tablets, um mercado em crescimento dominado por chips projetados com tecnologias de baixo consumo de energia da britânica ARM.

Mas a Intel está se apressando para adaptar sua arquitetura, feita originalmente para PCs, para aparelhos móveis.

“Você verá os primeiros aparelhos baseados em chips da Intel no mercado no início do ano que vem”, disse Otellini em uma conferência anual com investidores em Santa Clara, Califórnia.

Em abril, a Intel apresentou um novo processador para tablets em uma tentativa de ganhar participação nesse mercado.

