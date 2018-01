Intel reduz previsões do 4º trimestre - Link - Estadão

Problemas no fornecimento de HDs causados pelas enchentes na Tailândia justificam mudança

A Intel alertou nesta segunda (12) que seus resultados do quarto trimestre serão inferiores aos que a empresa previa anteriormente devido à falta de discos rígidos de fornecedores causada pelas enchentes na Tailândia.

A Tailândia afirmou no mês passado que a produção de discos rígidos despencou 52,4% em outubro em relação a um ano antes, pois as piores enchentes em 50 anos alagaram unidades fabris.

A maior fabricante mundial de chips disse que agora espera receita trimestral de US$ 13,7 bilhões, com faixa de tolerância de US$ 300 milhões para cima ou para baixo, contra estimativa média de analistas de 14,7 bilhões de dólares, segundo a Thomson Reuters I/B/E/S.

A Intel informou ainda que sua margem bruta antes de itens extraordinários deve ficar em cerca de 65,5% no quarto trimestre, contra expectativa anteior de 66%.

A companhia previu um crescimento das venda de computadores pessoais no quarto trimestre na comparação com o terceiro.

A Intel afirmou que “espera que a falta de discos rígidos de fornecedores permaneça no primeiro trimestre, seguida por uma recuperação dos estoques de microprocessadores conforme o fornecimento de discos rígidos se recupera na primeira metade de 2012″.

Hendi Susanto, analista de pesquisa na Gabeli & Co., afirmou não estar surpreso por a Intel ter reduzido as previsões, considerando que a rival Texas Instruments cortou sua previsão para o quatro trimestre na semana passada.

“É algo temporário. A maioria das pessoas espera que o fornecimento de discos rígidos seja restrito até, pelo menos, o fim do segundo trimestre de 2012″, disse Susanto.

“A falta de discos rígidos no fornecedor afetará principalmente os negócios de discos rígidos para o usuário final, em vez do corporativo”, afirmou Susanto.

A ação da Intel recuava 4,7% às 16h45 (horário de Brasília)

