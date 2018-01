Intel tem resultados acima do esperado - Link - Estadão

A Intel divulgou na terça-feira, 12, resultado do terceiro trimestre acima das expectativas e disse que as vendas devem subir cerca de 2,7% no quarto final do ano na comparação com o período anterior.

A primeira grande empresa de tecnologia dos Estados Unidos a divulgar balanço nesta temporada de resultados estima faturamento de US$ 11 bilhões a US$ 11,8 bilhões no fim do ano, em linha com as projeções de analistas de, em média, US$ 11,32 bilhões, segundo a Thomson Reuters I/B/E/S.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

A companhia teve lucro líquido no terceiro trimestre de US$ 2,955 bilhões, ou US$ 0,52 por ação, contra US$ 1,86 bilhão um ano antes.

O resultado ficou ligeiramente acima do esperado por analistas, de lucro de US$ 0,50 por ação.

Desde que a Intel, maior produtora mundial de chips, fez um alerta em agosto sobre a fraqueza na demanda por computadores pessoais, as ações de empresas de semicondutores subiram em parte por expectativas de que o pior para a indústria possa ter ficado para trás, e com investidores em busca de sinais de retomada para fazer suas apostas.

As ações da Intel subiram cerca de 1% no after-market. No pregão regular em Nova York, os papéis da empresa tinham registrado valorização de 1,07%, terminando a US$ 19,77.

A companhia teve receita no trimestre encerrado em 25 de setembro de US$ 11,1 bilhões, ligeiramente acima dos US$ 10,99 bilhões estimados por analistas.

/ Noel Randewich (REUTERS)