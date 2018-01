Intel terá loja de aplicativos - Link - Estadão

Foi apresentado nesta terça-feira, 14, na IDF, a nova iniciativa da Intel no mercado de softwares: uma loja de aplicativos aos moldes do iTunes, mas com foco — incialmente, pelo menos — em netbooks.

A loja se chama AppUp, e virá pré-instalada com a nova linha de processadores da Intel, de tecnologia Sandy Bridge, em netbooks rodando Windows ou MeeGo como sistema operacional.

“A ideia é que os aplicativos da AppUp sejam compatíveis com o maior número de aparelhos e sistemas possível”, afirmou a vice-presidente da Intel para softwares e serviços, Renee James.

Como os processadores com a tecnologia Sandy Bridge possuem maior capacidade gráfica, a loja conta com diversas opções para o gamer casual. No entanto, como explicou o vice-presidente da área de PCs, Mooly Eden, “o Sandy Bridge não será capaz de rodar os jogos mais complexos, dos gamers mais avançados”. Segundo Mooly, essa fatia representa menos de 10% dos usuários de PC.

Os aplicativos serão precificados em parceria com os desenvolvedore, mas devem se encaixar em três faixas de preço mais comuns: entre US$ 0,99 e US$ 1,99; entre US$ 6 e US$ 10; ou gratuitos.

