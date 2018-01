Intel vai usar big data para ajudar pacientes com Parkinson - Link - Estadão

Dados coletados de pacientes com a doença por meio de relógios inteligentes serão armazenados no celular e usado por cientistas em pesquisas sobre a doença. FOTO: Reprodução Dados coletados de pacientes com a doença por meio de relógios inteligentes serão armazenados no celular e usado por cientistas em pesquisas sobre a doença. FOTO: Reprodução

SÃO PAULO – A Intel fechou uma parceria com a Fundação Michael J. Fox para Pesquisa sobre Parkinson e está trabalhando em estudo para identificar padrões entre dados coletados de pacientes com a doença.

Esses dados serão obtidos por meio de relógios inteligentes, capazes de detectar, por exemplo, tremores e balanços e registrar as informações em um smartphone, para que posteriormente sejam enviadas para a Intel.

A expectativa é que cientistas consigam criar algoritmos que procurem tendências e anomalias e identifiquem padrões da doença.

Na segunda fase da pesquisa, será criado um aplicativo para smartphone para que pacientes registrem como estão se sentindo de acordo com os medicamentos que estão tomando e possam ajudar cientistas e médicos a estudar a eficácia dessas drogas.

No início do ano a empresa já fez um teste com voluntários e agora está explorando os dados obtidos. Fazem parte da parceria um hospital em Nova York e outro em Tel Aviv.

Veja o vídeo sobre a iniciativa (em inglês) abaixo ou clique para ver no YouTube.