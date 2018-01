Inteligência artificial de 'Ela' ainda está distante - Link - Estadão

SÃO PAULO – Depois do fim de um relacionamento, um homem solitário compra um sistema de inteligência artificial e tem com ele um caso de amor. Essa é, a grosso modo, a história de Ela, filme do diretor Spike Jonze (Quero Ser John Malkovich) que estreia nesta sexta-feira no circuito comercial brasileiro e concorre a quatro estatuetas do Oscar. Estrelado por Joaquin Phoenix (O Mestre) e pela voz de Scarlett Johansson (ela é Samantha, o sistema artificial que se relaciona com o personagem principal) , o longa-metragem mostra um futuro próximo, no qual as máquinas poderão aprender a partir da interação com o usuário e até ter emoções, podendo se apaixonar e fazer sexo. Ao final do filme, entretanto, uma pergunta fica: quanto disso pode ser real?

De acordo com o professor da Escola Politécnica (Poli) da Universidade de São Paulo Felipe Pait, “a princípio não há como afirmar que isso não pode existir. É algo que já era verdadeiro na época de 2001 – Uma Odisséia no Espaço, em 1968”, diz ele, fazendo referência ao filme de Stanley Kubrick que mostrava um computador capaz de jogar xadrez, ter conversas espirituosas e até matar voluntariamente um ser humano.

Jaime Sichman, também professor da Poli, lembra que sites de compra, por exemplo, já usam sistemas de aprendizado com o usuário. “Sempre que compramos alguma coisa em um site de comércio eletrônico, ele guarda esses dados e utiliza em um sistema de recomendação”, explica. A distância entre uma simples sugestão e um diálogo de verdade como os exibidos no longa-metragem, entretanto, ainda é grande.

Para Márcio Cyrillo, diretor da empresa de serviços em tecnologia da informação Ci&T, será preciso antes ampliar o entendimento de como funciona o cérebro humano para ensinar a inteligência artificial a imitá-lo. Segundo ele, é necessário diferenciar capacidade computacional – como a dos supercomputadores da IBM que vencem campeões de xadrez e concursos de perguntas e respostas – com a interação emocional que Samantha demonstra ter no filme.

Sistemas de voz

“O que vemos em uso comercial não está muito longe do estado da arte. Hoje, softwares são capazes de reconhecer vozes, interpretar instruções simples e traduzir com alguns erros”, resume o professor Pait, descrevendo sem querer o funcionamento de sistemas de assistência de voz presentes em muitos smartphones, como o Siri (iOS) e o Google Now (Android).

Na visão de Cyrillo, o Google tem utilizado a inteligência artificial melhor que a Apple, integrando melhor os serviços e os aplicativos, além de investir mais no setor – recentemente, a gigante de buscas adquiriu por US$ 400 milhões a DeepMind, uma startup especializada em IA.

Em breve, esse mercado deverá ganhar um terceiro concorrente de peso: o Cortana, sistema que a Microsoft pretende lançar em abril para integração com o buscador Bing no Windows Phone, com pretensões de se expandir para as outras plataformas. Para os especialistas, entretanto, o novo candidato promete ser apenas uma tentativa da empresa de Bill Gates de alcançar seus rivais.

‘Segunda Era das Máquinas’

Mesmo sem sentir emoções e executar trabalhos com criatividade, os computadores têm modificado o ambiente de trabalho nos últimos anos. É o que mostram os pesquisadores Erik Brynjolfsson e Andrew McAfee em seu livro The Second Machine Age (“A Segunda Era das Máquinas”, ainda inédito no Brasil), dizendo que softwares e automação têm substituído não só empregados em uma linha de montagem como também muitos funcionários de escritório e até mesmo os responsáveis por desenvolver os produtos feitos nas fábricas.

Em uma matéria sobre o livro publicada recentemente pelo Link, fala-se em grandes mudanças nos empregos como os conhecemos hoje. Entretanto, na visão dos especialistas, não há motivo para criar pânico. “O desaparecimento de alguns empregos é uma constante desde a Revolução Industrial, mas, por outro lado, a criação de novas atividades é constante. O número de profissões que existem hoje mas não existiam na época da ‘Odisseia Espacial’ é muito grande”, avalia Pait. Já o diretor da CI&T crê que “as profissões do futuro serão evoluções naturais das que existem hoje, como aconteceu no passado, quando profissionais tiveram de se adaptar e usar um computador”.