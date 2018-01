Internet banking chega a 25% das transações - Link - Estadão

O aumento foi de quase 20% em relação ao ano anterior. Previsão é de que smartphones aumentem essa taxa

SÃO PAULO – As operações com internet banking responderam por 25% das transações do setor bancário no ano passado, representando um aumento de 20% sobre 2010, segundo pesquisa divulgada há pouco pela Federação Brasileira dos Bancos (Febraban). O total de transações bancárias somaram cerca de 66 bilhões no ano passado, sendo 15,7 bilhões com internet banking.

A entidade destacou que o avanço está atrelado ao aumento da penetração de smartphones. “Num prazo de cinco a sete anos, o mobile banking terá a mesma relevância do internet banking” afirmou a Febraban, em apresentação a jornalistas. As contas correntes com internet banking atingiram 42 milhões em 2011, alta de 11% sobre 2010.

Os investimentos e despesas em tecnologia tiveram crescimento de 11% no ano passado, somando R$ 18 bilhões. O número de agências avançou 7% no ano passado, para 34,2 mil unidades. O número de contas correntes ativas cresceu 3,8%, para 92 milhões.

