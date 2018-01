Internet banking supera caixa eletrônico - Link - Estadão

A internet passou a ser em 2009 o canal de atendimento bancário mais utilizado no Brasil, ultrapassando os terminais de auto-atendimento, informou o Banco Central, nesta segunda-feira, 5.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

Foram 8,365 bilhões de transações por acesso remoto (internet, home e office banking), ou 30,6% do total, contra 8,133 bilhões de transações em caixas eletrônicos, de acordo com o anuário estatístico do BC sobre o sistema de pagamentos de varejo no Brasil. Em 2008, o acesso remoto correspondera a 7,234 milhões de transações.

“Os canais que permitem a realização de transações sem atendimento presencial (internet, home e office banking; ATM; centrais de atendimento; e telefones celulares e computadores de mão) responderam, no mesmo ano, por 66,7% das transações bancárias”, acrescentou o Banco Central.

(REUTERS)