Internet como laboratório para a TV - Link - Estadão

Dois nerds convictos terão a companhia de duas lindas mulheres durante vários dias. Com elas, os nerds poderão ir desde a uma feira nordestina até jogar futebol de sabão. Ou que tal um talk-show no qual Serguei dá dicas de bem estar?

Agora, o Multishow tem onde abrigar ideias que parecem um tanto quanto não convencionais para serem colocadas em prática no canal de televisão. O Núcleo de Desenvolvimento de Produtos Web Only é o longo nome de uma minidivisão dentro do canal que irá dar vazão as ideias de programa, linguagem, formato que surgirem.

Como o próprio nome diz, o núcleo irá trabalhar produzindo conteúdo exclusivo para a internet. Mas isso não quer dizer que será completamente segregado do canal de televisão. Pelo contrário: “O nosso objetivo maior com esse projeto é descobrir formato, elenco, ideias e linguagem que possam ir para a TV”, disse Tatiana Costa, gerente de programação e de novas mídias do canal.

C.A e Musg, os nerds protagonistas da primeira web série do Multishow. FOTO: DIVULGAÇÃO

A primeira produção dessa nova iniciativa é o seriado I Love My Nerd, que une dois mundos opostos: o das gostosas e o dos nerds. O programa estreou semana passada no site da emissora e já está no terceiro capítulo.

A segunda produção será gravada no início de dezembro. Serguei Rock Show será filmado na casa do protagonista, que é um verdadeiro museu do rock, e mostrará Serguei dando conselhos, comentando clipes ou o que vier na cabeça.

“Não tem um roteiro. Cada capítulo terá como temática um ícone do rock, que vai guiar o episódio, mas quase tudo vai sair na hora”, explica Leandro Ramos, diretor do programa e o homem que comanda o Núcleo Web Only do Multishow. “As dicas de sexo por exemplo: vamos passar algumas pro Serguei falar. Mas ele é um sujeito muito excêntrico, vive numa realidade quase paralela e não vai falar: ‘É importante caprichar nas preliminares’. Ele vai dar dicas de etiqueta em uma suruba”, continua.

O núcleo de internet é pequeno por enquanto. Trabalham nele apenas o diretor Leandro Ramos e um assistente. Eles contam com duas ilhas de edição dentro da sede do Multishow, equipamento de som e luz.

Para fazer o I Love My Nerd, por exemplo, o núcleo se juntou a uma produtora para viabilizar o projeto. Por enquanto, tudo tem características experimentais, mas a intenção é que a produção de conteúdo para o site seja uma finalidade e não apenas um laboratório para a televisão. “Estamos estudando junto com o departamento comercial como viabilizar comercialmente, acreditamos que tem apelo, mas é uma coisa muito embrionária”, afirma Tatiana Costa.

Ocasionalmente, os frutos irão para a televisão (é caso de Serguei Rock Show, que deve seá transmitido no canal). Mas isso não é uma obrigação. “Hoje em dia, qualquer um pode filmar, gravar. Tem a facilidade de usar um Mac e editar no Final Cut. Então pensamos em como entrar nesse universo. É daí que veio a ideia de criarmos coisas mais soltas, com menos amarras para a TV. Sai, grava e volta pra cá pra ver: vai ter sete minutos ou doze? Quantos capítulos? Como vamos fazer o marketing nas redes sociais? Está sendo um grande aprendizado”, finaliza Tatiana Costa.

