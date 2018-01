Internet cresce no Brasil - Link - Estadão

A internet vem crescendo no Brasil. Só de julho para agosto desse ano, houve aumento de 5,9% no número de usuários ativos, que chegou a 41,6 milhões — o que significa um crescimento de 11% em relação a agosto do ano passado, segundo pesquisa divulgada nesta sexta-feira, 8, pelo Ibope Nielsen.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

O total de pessoas com acesso à rede no País também subiu. Agora, somos em 51,8 milhões de brasileiros que podem se conectar de casa ou do trabalho, 6,5% a mais que no mesmo período do ano passado. Em 2009, se lan houses, bibliotecas, centros comunitários e outros pontos de possível conexão forem considerados, o acesso sobe para 67,5 milhões de brasileiros, segundo dados do último trimestre do ano passado.

De um ano para cá, o acesso domiciliar cresceu 12% e chegou a 32,3 milhões de usuários ativos. Grande parte desse aumento se deve às conexões com velocidades entre 128 kilobits por segundo (Kbps) a 152 Kbps, que são usadas por 30,2% dos usuários, considerada baixa para acessar conteúdos como vídeo e fazer downloads de arquivos pesados.

Publicidade

Empolgadas com o crescimento do setor no País, as empresas que prestam serviço de conexão de banda larga estão investindo em publicidade online. Em agosto foram lançadas 18 campanhas por meio de 95 peças publicitárias em cinco anunciantes.

Os sites inclusos na subcategoria Notícias (da categoria Notícias e Informações) foram os que receberam o maior número campanhas e de anunciantes em agosto.

A BuzzMetrics, ferramenta do Ibope Nielsen que monitora redes sociais, mostra que os termos que acompanham os comentários sobre a aquisição de um novo serviço de banda larga referem-se, em grande parte, a dúvidas de instalação e utilização.

Fotos: divulgação