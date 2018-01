‘Internet das coisas’ vai ter plano nacional - Link - Estadão

MARCOS CORRÊA/PR Reunião do conselho consultivo do MCTIC com a presença do presidente Michel Temer, ao lado do ministro Kassab

As diretrizes do plano nacional estão baseadas em uma consulta pública encerrada em 4 de fevereiro. Segundo o MCTIC, a consulta registrou mais de 28 mil acessos, que resultaram em 2.228 contribuições sobre o assunto. Os comentários serão analisados pela Câmara de IoT (internet das coisas, na sigla em inglês) ao longo da elaboração da estratégia nacional, que deve nortear os esforços do Brasil em internet das coisas até 2022.

“A participação popular é fundamental para construirmos uma política pública efetiva e que contemple o que a sociedade e o setor de internet das coisas anseiam”, disse o secretário de política de informática do MCTIC, Maximiliano Martinhão, em nota.

O plano nacional será modificado ao longo do ano, após a conclusão de uma pesquisa contratada por R$ 17,5 milhões para mapear oportunidades de negócio do Brasil no segmento.