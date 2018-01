Internet deve crescer quatro vezes até 2014 - Link - Estadão

A fabricante de equipamentos de rede Cisco disse ter expectativa de que o tráfego global na internet mais que quadruplique até 2014, uma vez que cada vez mais pessoas usam a rede para assistir a vídeos e conversar com os amigos online.

A Cisco prevê que o tráfego de internet cresça para 767 exabytes anuais em 2014, com a maior parte do crescimento proveniente de vídeo online. A previsão é ainda 100 exabytes maior do que o nível projetado no ano passado para 2013.

Um exabyte equivale a 1 bilhão de gigabytes. Para ilustrar o tamanho do tráfego esperado, a Cisco disse que ver todo o conteúdo de vídeo circulando pela rede em 2014 levaria cerca de 72 milhões de anos.

A empresa disse que vídeo, incluindo serviços a cabo e internet, corresponderão por cerca de 91% do consumo global de tráfego até 2014.

A Cisco fabrica roteadores e switches que direcionam o tráfego de Internet e é uma das empresas que se beneficiam da tendência de upgrade nos serviços telefônicos que aumentam o uso da internet.

Suraj Shetty, vice-presidente de marketing de serviços da Cisco, disse que o tráfego da rede está crescendo mais rapidamente do que o antecipado há alguns anos. Ele citou os novos eletrônicos e a popularidade de sites como o YouTube e serviços de download de filmes como o da Netflix.

“Olhemos para os dois últimos anos. A economia sofreu bastante pelo mundo. Mas o tráfego de IP na verdade acelerou porque há muito mais pessoas usando vídeo”, explicou. “Você vê aparelhos como player de Blu-ray com Netflix e YouTube embutido… e o iPad está vindo junto”.