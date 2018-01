Internet e mais nada - Link - Estadão

O slogan do Chromebook, primeiro computador lançado pelo Google, “nada além da web”, deixa claro: a máquina é apenas uma ponte entre o usuário e a internet. E sem a rede não existe nada. Apresentado durante a conferência de desenvolvedores Google I/O, realizada na semana passada em São Francisco, o Chromebook até que enfim traz o sistema operacional Chrome OS para o mercado comercial. Assim, é o primeiro computador totalmente feito para a web – ali, desde e-mails a editores de texto, passando por games e aplicativos, tudo fica guardado na internet e acessível de qualquer dispositivo conectado.

Os computadores do Google podem ser definidos como a experiência de um netbook levada às últimas consequências. Ali, a ideia é ter tudo armazenado na nuvem para que a máquina seja o mais rápida e leve possível. Os netbooks ainda têm programas instalados, como editores de texto – o Chromebook fará tudo baseado na web.

O que muda? O Google promete uma nova experiência ao usuário. “Você lerá seu e-mail em segundos”. O Chrome OS será atualizado automaticamente.

Com o novo sistema operacional, a Chrome Web Store fica mais importante. Os programas e o conteúdo serão baixados ou comprados ali. A loja será estendida para todo o mundo – ganhará versões em 41 idiomas, diz o Google. Para chamar a atenção, o Google recorreu ao opularíssimo game Angry Birds, que chegará à web pela primeira vez através da Chrome Web Store.

Os desenvolvedores também ganharam um mimo: o Google lançou uma ferramenta que permite a eles adicionarem um mecanismo de pagamento ao seu aplicativo – para o usuário comprá-lo, bastam dois cliques. E o mecanismo é adicionado com apenas uma linha de código, o que gerou aplausos durante o anúncio no I/O.

Os Chromebooks começam a ser vendidos no dia 15 de junho nos Estados Unidos, no Reino Unido, na França, na Alemanha, na Holanda, na Itália e na Espanha. A promessa é que outros países sejam atendidos em meses.

O Google lançou também um novo modelo de negócios: aluguel dos computadores. O usuário terá acesso ao hardware e o software do Google, baseado na nuvem, a uma taxa fixa mensal. O programa, chamado Chromebooks for Business & Education, tem taxas mensais de US$ 28 (para clientes corporativos) e US$ 20 (instituições educacionais). As substituição e a atualização do equipamento fica a cargo do Google e é gratuita.