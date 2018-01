Internet Explorer 6 próximo da extinção - Link - Estadão

O Internet Explorer 6 parece finalmente caminhar para o seu túmulo. Uma pesquisa da StatCounter mostra que menos de 5% dos internautas nos Estados Unidos e Europa utilizam o IE6 como navegador.

Mesmo com muitos problemas de segurança e com o fato de não trabalhar com o conceito de abas, o Internet Explorer 6 já foi hegemônico: nos anos de 2002 e 2003, era o navegador de mais de 90% das pessoas que se conectavam à internet. Cinco anos depois ele permanecia como principal browser do mundo, mesmo já com o lançamento das continuações IE7 e IE8.

Os números da StatCounter mostram que nos últimos 12 meses, os acessos por Internet Explorer 6 caíram de 11,5% para 4,7%. A queda brusca se justifica pela campanha que grandes sites fazem para que seus usuários troquem de navegador: YouTube e Gmail por exemplo já não rodam 100% de suas funções no IE6.

Via Mashable