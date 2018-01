Internet Explorer 9 ganha versão quase final - Link - Estadão

A próxima atualização do navegador Internet Explorer 9 ganhou uma versão Release Candidate (o software quase pronto, a a última fase de testes antes de ser lançada para o usuário final). Ela pode ser baixada no endereço www.beautyoftheweb.com e é compatível apenas com Windows Vista ou Windows 7.

Tela do IE9 Release Candidate. Clique na imagem para ampliar. FOTO: DIVULGAÇÃO

O anúncio foi feito nesta quinta-feira, 10, pela Microsoft em um evento em São Francisco (EUA). O Internet Explorer 9 começou a surgir em março do ano passado, quando a Microsoft lançou a plataforma de testes no novo navegador durante uma conferência para desenvolvedores, mas ainda era um sofware simples, sem as mudanças de visual do navegador. A versão Beta foi lançada mais tarde, em setembro, e foi baixada mais de 25 milhões de vezes, segundo a fabricante de software.

O novo navegador aposta no potencial do HTML5 (linguagem que permite exibir gráficos avançados em sites) e consegue usar o processador gráfico para rodar vídeos e imagens, deixando o navegador mais rápido e com melhor capacidade gráfica.

O Internet Explorer é usado atualmente por 46% dos computadores do mundo de acordo com o StatCounter, e teve uma perda de participação ao longo de 2010, principalmente por causa do crescimento do Chrome, que ganhou uma nova versão no dia 4. O navegador do Google era usado por 15,6% dos usuários em janeiro. O Firefox, que está prestes a ganhar a versão 4.0, é o segundo navegador mais usado, com 30,68%, e se manteve estável em 2010.