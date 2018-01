Internet Explorer 9 vai turbinar gráficos da web - Link - Estadão

Foto: Filipe Serrano/AE

A Microsoft apresentou alguns detalhes da nova versão do navegador Internet Explorer 9 (IE9) nesta terça-feira, 16, em Las Vegas, durante a conferência de desenvolvedores Mix 10.

A Microsoft sabe que o IE9 precisa ser avassalador para não perder mais espaço para o Firefox e o Chrome. A maior novidade é que o navegador vai aproveitar o poder de processamento do computador para rodar efeitos gráficos nos sites. A própria placa de vídeo do computador pode ser usada nos vídeos, games e gráficos em sites que usam o formato HTML5.

Os navegadores costumam usam o processador convencional (CPU) para rodar vídeos e gráficos da web, o que normalmente não é suficiente para modelos de sites muito pesados que usam HTML5. O que a Microsoft fez no IE9 é pegar o chip acelerador de gráficos (GPU) da placa de vídeo e usá-lo para turbinar os sites, rodando os gráficos com mais naturalidade.

Um dos exemplos que a empresa mostrou foi dois vídeos em HD (720 linhas progressivas) rodando simultaneamente em um site sem engasgar. No Firefox e no Chrome, mal era possível assistí-los. Também foram mostrados alguns exemplos de animações gráficas que podem ser vistas no site www.ietestdrive.com. No site, ainda é possível baixar uma versão crua do IE9, sem barra de atalhos, nem botões. O visual do IE9 ainda não está pronto e não foi mostrado.

