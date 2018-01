Internet móvel 4G será testada na Rio+20 - Link - Estadão

Operadora deve usar faixa de 2,5 Ghz para testar internet móvel de alta capacidade em evento da ONU no Rio

Reunião da Comissão Nacional para a Rio+20. FOTO:Divulgação

SÃO PAULO – Delegados dos países convidados para a Conferência das Nações Unidas (ONU) sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio+20, deverão receber modems compatíveis com a internet móvel de quarta geração, a 4G. A faixa de 2,5 Ghz, leiloada nesta segunda, 11, e terça-feira, será utilizada pela primeira vez para o teste restrito à região do Riocentro.

Cerca de 400 modems serão distribuídos pela Vivo e a promessa do seu presidente, Antonio Carlos Valente, é de que a conexão móvel atinja picos de até 150 Mbps – embora o máximo estipulado para a tecnologia LTE seja de 100 Mbps e a média internacional varie de 5 a 12 Mbps.

A Oi também aproveitará a Rio+20 para promover testes com o 4G. A empresa foi uma das quatro operadoras que adquiriram faixas do espectro de 2,5 gigahertz (GHz) leiloadas esta semana pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

Segundo comunicado da companhia, o 4G da Oi pode ser experimentado a partir de hoje em um estande montado no pavilhão da Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável. Os testes autorizados pela Anatel serão feitos em parceria com as fabricantes de equipamentos Nokia Siemens, Ericsson e Gemalto.

A Rio+20 acontece entre os dias 13 e 22 de junho no Riocentro, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

*Atualizado às 18h43 para acrescentar informações sobre a Oi

