Internet móvel cresce 134% em um ano; diz Opera - Link - Estadão

O tráfego mundial de dados em aparelhos móveis subiu em outubro ao ritmo mais rápido dos últimos sete meses, gerando a perspectiva de novos pedidos aos fabricantes de equipamentos para telecomunicações.

A Opera Software, maior produtora de navegadores para a internet, anunciou na quarta-feira, 24, que o tráfego mundial de dados pelo seu navegador subiu em 15% em outubro, ante setembro, e em 134% ante o mesmo mês em 2009.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

O mercado de internet móvel vem crescendo desde a introdução do iPhone, da Apple, em 2007.

As operadoras de telefonia móvel estão ávidas por elevar suas receitas com a navegação na internet e o boom das redes sociais, à medida que declina a receita das chamadas de voz tradicionais, mas enfrentam congestionamento de redes cada vez maior.

A pressão crescente sobre as redes ajuda navegadores como o Opera, que comprime 90% dos dados a fim de economizar banda.

Fabricantes de equipamentos para telecomunicações como a Nokia Siemens , Ericsson e Alcatel-Lucent,que enfrentaram dificuldades nos últimos anos devido aos preços agressivos de rivais asiáticos, esperam que a elevação no tráfego de dados conduza a novos pedidos.

Temerosas em perder clientes, apenas algumas operadoras admitiram publicamente quaisquer dificuldades para atender à demanda por tráfego de dados, mas 63% delas experimentam dificuldades, de acordo com pesquisa mundial divulgada no começo do mês.

O Opera ampliou sua vantagem sobre navegadores rivais — da Research in Motion, fabricante do Blackberry, bem como da Apple e Nokia — nos últimos meses, e detinha 24,5% do mercado em outubro, de acordo com a StatCounter, que acompanha estatísticas na web.

Os navegadores BlackBerry, Nokia e iPhone têm cada qual de 16% a 18% do mercado.

A Opera tem 76,3 milhões de usuários de seu Opera Mini para celulares, todos acessando a internet pelos servidores da Opera — o que oferece dados de uso à empresa; eles geraram 616 milhões de megabytes de tráfico de dados para as operadoras de todo o mundo, no mês passado.

/ Tarmo Virki (REUTERS)