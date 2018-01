Internet móvel na China supera acesso via PC - Link - Estadão

Número de usuários que acessam por dispositivos móveis cresceu 22,2% sobre o ano passado

XANGAI – O número de usuários chineses que acessam a internet via telefones celulares superou a navegação feita em computadores, num marco significativo criado pelo boom dos smartphones, segundo um relatório do governo chinês divulgado nesta quinta-feira, 19.

A China é o maior mercado de internet do mundo e a tendência representa um ponto de inflexão para companhias como Baidu e Sina Corp, que precisam adaptar seus modelos de negócios para a esfera da telefonia móvel para capturarem crescimento.

O número de usuários que acessaram a internet a partir de celulares cresceu 22,2% sobre o ano passado, para 388 milhões, ante 380 milhões de usuários que navegaram pela Web em computadores de mesa. É a primeira vez que o acesso móvel à Internet superou o acesso via PCs, informou o Centro de Informação de Rede Internet da China (CNNIC).

O CNNIC disse no relatório bianual que metade dos novos usuários está em regiões rurais e que 60% deles acessaram a internet via celular.

A China tinha até o final de junho mais de 538 milhões de internautas.

