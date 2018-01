Internet móvel no Brasil triplica em um ano - Link - Estadão

Dados do CGI.br mostram que lan houses estão perdendo espaço, assim como os desktops em relação a laptops

SÃO PAULO – O uso da internet pelo celular no Brasil mais do que triplicou em um ano. Segundo dados do Comitê Gestor da Internet (CGI.br), o País, que mantinha uma média de 6% de usuários de celular conectados desde 2008, saltou para 17% entre 2010 e 2011. No mesmo período, o número de domicílios com computador passou de 35% para 45%. Os com acesso à internet saíram de 27% para 38%.

A soma dos dados aponta para um interesse maior do brasileiro pelo dispositivo móvel. O bom e velho computador de mesa está perdendo espaço para a mobilidade. Se em 2008, o desktop era a preferência, presente em 95% das casas, hoje esse número já caiu para 79%. Em paralelo, entre o mesmo período, os laptops saíram de apenas 3% e deram um salto chegando a 39%.

Os tablets, que por terem surgido em 2010 com o iPad só passaram a ser contados a partir desta edição da TIC Domicílios, representaram apenas 1%. Os celulares são o segundo dispositivo mais presentes nos domicílios pesquisados (87%), atrás apenas da, há muito estabelecida, televisão (98%).

Online em casa

Segundo a pesquisa, apenas 45% das pessoas afirmaram terem acessado a internet dentro dos três meses anteriores à entrevista. Há quatro anos, esse número era 38%. O local de acesso tem afirmado uma tendência iniciada em 2009, com o lar crescendo na preferência como ambiente de acesso preferido, em detrimento das lan houses.

Em 2007, o acesso à internet feito em lan houses superou os realizados em domicílios em nove pontos percentuais pela primeira vez no Brasil. Em 2009, a taxa de acesso por domicílio retomou sua posição, saindo do patamar dos 40% para 48%. As lans, na outra ponta, saíram dos seus 49% de 2007 e caíram para 45% em 2009.

À época Juliano Capri, um dos responsáveis pelo TIC Domicílios de então, alertava para o risco das lan houses sumirem do mapa caso não mudassem o foco dos serviços ofertados. “Se elas não perderem esse caráter de games, vão desaparecer”, afirmou.

Hoje, o acesso é feito em casa por 67% das pessoas, enquanto apenas 28% afirmaram irem a lan houses.

Menos discada

Outra evolução está nos patamares de velocidade e tipos de conexões. Em 2008, conexões de até 1 Mbps somavam 66% dos lares. Em 2011, caiu para 34% dos entrevistados. Seguindo a tendência, velocidades acima de 8 Mbps em 2008 foram contratadas por apenas 2% dos domicílios; hoje chegam a 9%.

A internet discada também está desaparecendo. Há quatro anos, 31% das casas usavam esse tipo de conexão que tem uma velocidade média de 56 Kbps. Segundo a TIC Domicílios 2011, o acesso por modem caiu para apenas 10%.

A pesquisa, feita entre outubro de 2011 e janeiro de 2012, foi feita pelo Ibope Inteligência e abrangeu 317 municípios e um total de 25 mil domicílios.

Para ter acesso aos dados da pesquisa, clique aqui.