Internet (quase) resolvida - Link - Estadão

Isso gerou uma reclamação geral: como é que um evento de internet não tem conexão com a internet? Ao andar pelos corredores, o que se via eram telas de computador com avisos de erro de conexão.

Agora isso já mudou na maioria das bancadas, onde a galera já acessa Orkut, MSN, Twitter, etc. Só que na área de imprensa, a internet ainda não chegou. Estou tendo de escrever esse post nas bancadas dos campuseiros.

Segundo o diretor de comunicação da Campus Party, Roberto Andrade, esse problema ocorreu porque eles imaginavam que as pessoas não iriam querer se conectar assim que chegassem. “Achamos que elas iriam se instalar nas barracas antes. Queríamos inaugurar a conexão às 0h de terça, que é quando o evento começa de verdade. Mas, pelos problemas, resolvemos adiantar.”

Ponto negativo para a organização neste primeiro dia de Campus Party