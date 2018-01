Internet verde-amarela - Link - Estadão

O Brasil se tornou o oitavo país com o maior número de habitantes conectados à internet em 2010. Segundo dados da ComScore, os brasileiros ligados na rede passaram de 33,3 milhões para 40 milhões entre 2009 e 2010, um aumento de 20%, semelhante ao dos BRICs China e Rússia, que tiveram crescimento de 23% cada. A pesquisa abarcou usuários com mais de 15 anos utilizando a internet ADSL em casa e trabalho.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

O número de usuários brasileiros é o maior da América Latina, sendo superior ao México (17,8 milhões), Argentina (12,8 milhões) e Colômbia (12,3 milhões). O tempo que cada usuário passa conectado à internet é semelhante nos quatro países: 23,3 horas por mês em média.

Em comparação com demais países do mundo, o Brasil é responsável por 3% de todas as visitas a sites em toda a rede. O País chega a uma população online pouco abaixo da francesa (41,9 milhões), e da Índia (41,6 milhões), e acima do Reino Unido (38,6 milhões) e Coreia do Sul (30,2 milhões).

“A América Latina está crescendo a 15%, o mundo a 8% e o Brasil a 20%. É um aumento espetacular”, diz Alex Banks, diretor da comScore Brasil e vice-presidente do instituto na América Latina.

Pela ordem, a China é o país com mais usuários (291,5 milhões), em seguida vêm Estados Unidos (180,9 milhões), Japão (73 milhões), Alemanha (49,3 milhões), Rússia (46,1 milhões), França (41,9 milhões), Índia (41,5 milhões), Brasil (40 milhões), Reino Unido (38,6 milhões) e Coreia do Sul (30,2 milhões).

Quem são?

Os brasileiros conectados são basicamente jovens: cerca de 63% dos usuários têm entre 15 e 35 anos. No resto do mundo esse número cai para 53%. Os usuários com mais de 55 anos compõem apenas 5,3% do cenário brasileiro, quase metade da média internacional (11,4%).

“Os mais velhos estão chegando, mas serão os últimos nesse processo. A distribuição demográfica no Brasil vai ficar bem próxima à do mundo em alguns anos”, disse Alex Banks.

Na comparação entre gêneros, há mais homens online, porém o consumo de páginas é maior entre as mulheres, que entre 35 e 54 anos também passagem mais tempo online que os homens.

Geograficamente, 67,3% dos visitantes únicos das páginas da internet pertencem à região Sudeste. O Sul vem em seguida com 13,8% e o Nordeste com 10,9%; Centro-oeste tem 6,1% e Norte 2%. Por outro lado, o Sudeste tem uma das menores médias de tempo gasto na internet, ficando atrás das regiões Nordeste, Sul e Centro Oeste.

“Eu especulo que isso ocorra porque a internet se popularizou mais recentemente no Nordeste”, diz. Para Banks, o fato de o usuário passar mais tempo na internet agora que tem banda larga em casa, não precisando mais ir a lan houses ou telecentros.

Sobre os quase 68% dos usuários no Sudeste, Banks explica que é uma questão econômica e que isso tende a diminuir com o tempo. “Eu acredito que Sul e Nordeste cheguem a 15% ou 20% logo. O Sudeste tende a crescer pouco, o potencial está nas outras regiões”, aponta.

O que estão fazendo por aí?

O relatório, chamado “2010 Year in Review”, listou as principais atividades online e o quanto diminuíram ou cresceram. Na ponta, ações relacionadas a fotos cresceram 24% (saltando de 43% para 53%); enquanto do outro lado os “Instant Messengers” e chats caíram 15% (de 41% para 35%).

Além destes, as “Buscas”, a primeira colocada dentre as atividades, cresceu ainda mais 5% (de 81% para 85%); e “Redes Sociais”, atividade líder em tempo gasto, subiu de 68% para 70% (aumento de 4%).

Já no Brasil, os maiores crescimentos foram “Fotos” (17%) e “Viagem” (14%). O destaque fica para “Redes Sociais”, “Email”, “Blogs”, “Instant Messengers” e “Educação”, categorias que atingem um maior números de usuários no Brasil do que no resto do mundo, em média.

No que se refere a buscas, 89% das buscas no Brasil foram feitos no Google. No ano, foram 4,1 bilhão de buscas e 986 milhões de visitas aos sites listados entre os resultados.

Redes Sociais

No Brasil as redes sociais passaram a fazer parte da vida de 85,3% da população online (no mundo é de 70,5%), aumento de 10% em relação a 2009.

O Orkut por aqui cresceu 28% (31,3 milhões de visitantes únicos), ao pé que o Facebook se agigantou 258% (12,1 milhões de visitantes únicos). O relatório observa também um movimento de migração Orkut-Facebook. Dados apontam que em 2009, 94,8% das pessoas que estavam no Facebook também estavam no Orkut; em 2010 esse número caiu para 88,8%.

No mundo, a diferença se dá em relação ao Orkut que não cresceu, mas perdeu 1% da sua audiência (52,7 milhões de visitantes únicos); enquanto o Facebook cresceu mais um pouco (41%) chegando a 662,4 milhões de visitantes.

Não surpreende o fato da rede social do Google ter crescido apenas no Brasil, já que, segundo a ComScore, o país é responsável por 90% das page views do site.

Em relação ao Twitter, o Brasil é o segundo país a mais utilizar a ferramenta (alcance em 22% da população), atrás apenas da Holanda. Em outubro, os brasileiros chegaram ao primeiro lugar, em função das eleições, que também provocaram um aumento o número de visitas a sites informativos e blogs.