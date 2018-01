Interpol prende 25 hackers do Anonymous - Link - Estadão

Ação internacional prendeu hackers suspeitos de participar de onda de ataques na América Latina e Espanha

PARIS – A Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol) confirmou nesta terça-feira, 28, que prendeu 25 hackers suspeitos de pertencer ao grupo Anonymous nos últimos dias em quatro países.

As detenções aconteceram em uma operação internacional que começou neste mês motivada por uma onda de ataques informáticos procedentes de Argentina, Chile, Colômbia e Espanha, afirmou a organização em comunicado.

Manifestantes em Viena protestaram contra a adoção do Acta durante o fim de semana usando máscaras que representam o grupo Anonymous. FOTO: Lisi Niesner/REUTERS – 25/2/2012

Os ataques tiveram como alvo os sites do Ministério da Defesa colombiano e da presidência do país, assim como a companhia Endesa no Chile e sua Biblioteca Nacional, entre outros.

“A operação foi realizada por agentes nacionais de Argentina, Chile, Colômbia e Espanha, sob a égide do Grupo Interpol da América Latina”, acrescentou.

Os agentes apreenderam 250 equipamentos informáticos e telefones celulares nos registros de 40 locais em 15 cidades, além de cartões de crédito e quantidades de dinheiro que, segundo os investigadores, servia para financiar as atividades ilícitas dos hackers.

“Esta operação demonstra que a delinquência no mundo virtual tem consequências reais para as pessoas envolvidas e que internet não pode ser vista como um refúgio seguro para a atividade criminosa”, declarou o diretor-executivo interino de serviços policiais da Interpol, Bernd Rossbach.

