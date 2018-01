Invasão chinesa - Link - Estadão

A ZTE, segunda maior fabricante de equipamentos de telecomunicações da China, divulgou nesta terça-feira, 27, um salto de 40 por cento no lucro do primeiro trimestre, superando expectativas, em meio a exportações crescentes e demanda doméstica forte por celulares 3G.

A ZTE informou que os efeitos da crise financeira internacional estão diminuindo e que está percebendo mais oportunidades nos mercados externos.

A empresa atribuiu seus resultados a um forte crescimento no segmento de celulares, que inclui terminais 3G, que teve vendas 41,8 por cento maiores. O segmento de equipamentos para operadoras de rede continuou estável.

A ZTE teve lucro líquido de 109,9 milhões de iuans (16,1 milhões de dólares), crescimento de 39,7 por cento.

Em dezembro, o órgão regulador do mercado de telecomunicações da China afirmou que o investimento doméstico em sistemas 3G somou 21 bilhões de dólares em 2009. A ZTE ficou com cerca de 36 por cento dos contratos.

A ZTE e a rival chinesa Huawei são as duas maiores histórias de sucesso no setor de tecnologia da China, impulsionadas pela demanda interna e por aumento de importância nos mercados internacionais, onde competem com nomes como Ericsson e Nokia Siemens Networks.