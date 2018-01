Investidores do Facebook apostam em mercado de maconha - Link - Estadão

FOTO: Divulgação/Privateer FOTO: Divulgação/Privateer

SÃO PAULO – Após ter seu uso liberado ainda que parcialmente em alguns Estados americanos, a produção de cannabis se valorizou e hoje conta com diferentes marcas, startups oferecendo produtos relacionados e serviços.

É de olho nesse novo mercado – avaliado pela consultoria ArcView em US$ 10 bilhões até 2018 – que a companhia de investimentos Founders Fund – apoiadora de Facebook, AirBnb, Leap Motion, Lyft, entre outras – está de olho.

Por trás dela, está um dos maiores nomes do Vale do Silício: Peter Thiel, cofundador do PayPal e investidor do Facebook. A Founders Fund foi uma das empresas que participaram de uma rodada de investimentos direcionado à Privateer Holdings, que, por sua vez, investe em estrategicamente nos novos negócios relacionados a maconha.

Com a rodada, de acordo com o Business Insider, a Privateer chegaria a um valor de mercado de cerca de US$ 425 milhões.

Atualmente, a empresa gerencia três startups do setor nos Estados Unidos e no Canadá: a Tilray, uma distribuidora de remédios com base de cannabis; a Leafly, que oferece um serviço de recomendações de locais para se obter prescrição de uso, lojas para compra e uso recreativo, etc; e a Marley Natural, marca da família do músico Bob Marley, que vende uma série de produtos relacionados à droga.

“Acreditamos que o fim da proibição é inevitável e acreditamos que essa empresa está bem posicionada no mercado para ser um grande player”, disse à Wired Geoff Lewis, sócio da Founders Fund.