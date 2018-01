Investidores do Yahoo descontentes com Marissa Mayer fazem apelo à AOL - Link - Estadão

Reestruturação da presidente-executiva da Yahoo não foi bem recebida. FOTO: AP PHOTO Reestruturação da presidente-executiva da Yahoo não foi bem recebida. FOTO: AP PHOTO

NOVA YORK - Ao menos dois dos 10 maiores acionistas do Yahoo estão tão infelizes com os esforços de reestruturação da presidente-executiva, Marissa Mayer, que decidiram fazer um apelo direto ao presidente-executivo da AOL, Tim Armstrong, para que ele explore uma fusão e administre a companhia combinada.

A jogada segue uma campanha do fundo de hedge Starboard Value LP, que está incentivando o Yahoo a ponderar um acordo com a AOL e destravar as valiosas participações do Yahoo em companhias asiáticas de Internet.

Armstrong tem sido receptivo a esses acionistas do Yahoo e reconheceu os potenciais benefícios de um acordo, disseram os investidores do Yahoo.

No entanto, ele minimizou a possibilidade de uma transação, segundo os investidores e duas fontes próximas à AOL. Não existem conversas entre as duas companhias e Armstrong indicou que ele apenas consideraria um acordo amigável, disseram os investidores.

Yahoo e AOL não quiseram comentar. A fatia total detida pelos acionistas do Yahoo que acenaram para Armstrong não pôde ser determinada. / REUTERS